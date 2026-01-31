Zonguldak'ta bir mağazada merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
Zonguldak'ta bir mağazanın merdivenlerinden düşen kadın ağır yaralandı.
Zonguldak'ta bir mağazanın merdivenlerinden düşen kadın ağır yaralandı.
Gazipaşa Caddesi'ndeki bir mağazada alışveriş yapan Hamide K. (54) henüz bilinmeyen nedenle merdivenlerden düştü.
Mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Hamide K'ye ilk müdahale mağaza içerisinde yapıldı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan kadına bir süre kalp masajı uygulandı.
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamide K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bu arada, mağazaya giriş çıkışlar bir süre durduruldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.