        Zonguldak'ta bir mağazada merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı

        Zonguldak'ta bir mağazada merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı

        Zonguldak'ta bir mağazanın merdivenlerinden düşen kadın ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 16:46 Güncelleme: 31.01.2026 - 16:46
        Zonguldak'ta bir mağazada merdivenlerden düşen kadın ağır yaralandı
        Zonguldak'ta bir mağazanın merdivenlerinden düşen kadın ağır yaralandı.

        Gazipaşa Caddesi'ndeki bir mağazada alışveriş yapan Hamide K. (54) henüz bilinmeyen nedenle merdivenlerden düştü.

        Mağaza çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hamide K'ye ilk müdahale mağaza içerisinde yapıldı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan kadına bir süre kalp masajı uygulandı.

        Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamide K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Bu arada, mağazaya giriş çıkışlar bir süre durduruldu.

