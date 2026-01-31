Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları balık fiyatlarını artırdı

        Zonguldak'ta elverişsiz hava koşulları nedeniyle balıkçıların denize açılamaması tezgahlardaki balık miktarını azalttı, fiyatların yükselmesine yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 15:09 Güncelleme: 31.01.2026 - 15:09
        Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları balık fiyatlarını artırdı
        Zonguldak'ta elverişsiz hava koşulları nedeniyle balıkçıların denize açılamaması tezgahlardaki balık miktarını azalttı, fiyatların yükselmesine yol açtı.

        Kentte bir süredir devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle avcılık faaliyetlerinin aksaması balık miktarını düşürdü.

        Geçen haftalarda kilogramı 150 liradan satılan istavritin fiyatı 200 liraya yükselirken, mezgitin kilogramı 350 liradan 400 liraya çıktı. Barbun ve zargan 400 liradan, uskumru 250 liradan satılıyor. Çupra ve levreğin tanesi ise 350 liradan alıcı buluyor.

        Kentte yaklaşık 45 yıldır balıkçılık yapan Kadir Ercan Düzer, gazetecilere, hava muhalefetinden dolayı balık miktarında azalma görüldüğünü söyledi.

        Düzer, "Bu sene balık olmadı ama Allah hamsiyi, istavriti verdi. 5 aydan beri hamsi satıyoruz. Bunun yanında mezgit, istavrit, barbun da var. Hamsi bitti, peşine istavrit patladı." diye konuştu.

        Çoğu balıkçının son günlerde etkili olan poyraz nedeniyle denize açılamadığını aktaran Düzer, "Tekneler çıkıyor, kayıklar çıkamıyor. Salı-çarşambaya kadar hava esecek ondan sonra hava bir tık açacak. Ramazan ayı da geliyor, ramazan ayı bereketiyle geliyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

