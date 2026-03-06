Canlı
        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak'tan kısa kısa

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "263. Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Toplantısı"na katıldığı bildirildi.

        Giriş: 06.03.2026 - 14:14
        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "263. Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Toplantısı"na katıldığı bildirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın başkanlığında düzenlenen toplantı, Türkiye genelindeki devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Toplantıda, yükseköğretimin geleceğine yön veren politikalar, akademik gelişim süreçleri ve üniversitelerin toplumsal kalkınmadaki rolü üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

        - Gazeteci, şair ve yazar İbrahim Tığ'dan üç yeni kitap

        Gazeteci, şair ve yazar İbrahim Tığ üç yeni kitabıyla okur karşısına çıktı.

        Tığ'ın "Devrek Tarihi Yazıları ve Adatepe Kadınlar İsyanı", "Perişah" ve "Toprak" adlı şiir kitapları da Medakitap Yayınları arasından çıkarak kitapçı raflarında yerini aldı.

        2025 Mersin Rehber Aydın Şiir Ödülünü kazanan "Perişah" ve "Toprak" adlı kitapları 80'er sayfadan oluşuyor.

        - Zonguldak Barosu Kadın Hakları Komisyonundan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı

        Zonguldak Barosu Kadın Hakları Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 Mart'ın kadınların eşitlik, özgürlük, adalet ve insan onuruna yakışır bir yaşam için yürüttüğü mücadelenin tarihsel simgesi olan uluslararası gün olduğu belirtildi.


        Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, güvenceli istihdam, eşit iş, eşit ücret ve bakım yükünün kamusal politikalarla paylaşılmasıyla mümkün olduğu kaydedilen açıklamada, "Kadınların eğitimde, çalışma yaşamında, kamusal alanda ve karar alma süreçlerinde eşit biçimde yer alması ise demokratik toplumun temel koşuludur." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

