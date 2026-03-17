Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak BEUN'dan kısa kısa

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesinde, kalp ritim bozukluklarının en yaygın türlerinden biri olan atrial fibrilasyonun tedavisinde kullanılan "Kriyobalon Ablasyon Yöntemi" uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 18:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak BEUN'dan kısa kısa

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesinde, kalp ritim bozukluklarının en yaygın türlerinden biri olan atrial fibrilasyonun tedavisinde kullanılan "Kriyobalon Ablasyon Yöntemi" uygulandı.


        Üniversiteden yapılan açıklamada, atrial fibrilasyonun kalbin üst odacıklarında oluşan düzensiz elektriksel aktiviteler sonucu ortaya çıkan ve çarpıntı, nefes darlığı, halsizlik gibi şikayetlere yol açabilen yaygın bir ritim bozukluğu olarak bilindiği belirtildi.

        Açıklamada, tedavi edilmediği durumlarda inme başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen bu rahatsızlığın modern kardiyoloji yöntemleriyle kontrol altına alınabildiği kaydedildi.


        Zonguldak BEUN Kardiyoloji Bölümü ve Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı akademisyenleri tarafından gerçekleştirilen "Kriyobalon Ablasyon" işleminin minimal invaziv bir yöntem olarak dikkat çektiği aktarılan açıklamada, işlem sırasında kalpte ritim bozukluğuna neden olan odaklar, soğuk enerji kullanılarak izole edildiği, böylece kalbin normal ritmine dönmesi sağlandığı ifade edildi.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversite hastanesinin güçlü akademik kadrosu, nitelikli sağlık çalışanları ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla sağlık alanında yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeye devam ettiğini bildirdi.

        Özölçer, gerçekleştirilen bu nitelikli girişim sayesinde yalnızca kentte değil Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki hastalarının da ulaşabilme imkanına kavuştuğunu anlattı.


        - Geleceğin hekimleri kariyer günlerinde buluştu

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği tarafından Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC) 11. Tıpta Kariyer Günleri düzenlendi.


        Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğin açılış programında, alanında uzman akademisyenler tıp öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı.

        Türkiye genelindeki tıp fakültesi öğrencilerine açık olarak düzenlenen etkinlikte cerrahi, dahili ve temel bilimler başta olmak üzere pek çok farklı alanda kariyer planlamasına yönelik oturumlar gerçekleştirildi.

        Tıp fakültesi öğrencileri, oturum aralarında akademisyenlerle birebir görüşme fırsatı bularak mesleki gelişimleri hakkında bilgiler edindi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
