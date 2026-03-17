Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'ta öğrenciler şehit ailelerine mektup yazdı

        Zonguldak'ta öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla şehit ailelerine mektup yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 10:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta öğrenciler şehit ailelerine mektup yazdı

        Zonguldak'ta öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla şehit ailelerine mektup yazdı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler ile İl Milli Eğitim müdürlüklerinin işbirliğiyle, şehitlerin hatıralarının yaşatılması ve toplumdaki tarih bilincinin diri tutulması amacıyla "Kahramanlara Mektup" etkinliği düzenlendi.

        Kentte eğitim gören öğrencilerin yazdığı 380 mektuptan bazıları, şehit aileleri evlerinde ziyaret edilerek teslim edildi.

        Van'ın Gürpınar ilçesinde 4 Eylül 1999'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Rıfat Köktürk'ün annesi Hayriye ile babası Cihan Köktürk ile bir araya gelen Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Eylül Mina Ekmekci ve Fener İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Feyzanur Doğan'ın ziyaretinde de duygusal anlar yaşandı.

        Aileye çiçek takdim eden öğrencilerden Doğan'ın, Türk bayrağıyla süslediği ve vatan için evlatlarını feda eden şehit ailesine minnet duygularını dile getirdiği mektubunda, şu satırlar yer aldı:

        "Cennet mekan şehidimizin kıymetli ailesi, vatanımız için en değerli varlığını feda eden kahraman evladın anne ve babası. Evladınızın cesareti ve kahramanlığı sayesinde vatanımızda özgürce yaşayabiliyoruz. Böyle büyük fedakarlığın karşılığını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bugün okullarımıza güven içinde gidebiliyorsak, sokaklarda özgürce gezebiliyorsak, bunu evladınız gibi kahramanlara borçluyuz. Evladınızın vatan sevgisini ve cesaretini hiçbir zaman unutmayacağız. Böyle büyük fedakarlığın karşılığını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Sizlere sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz şehidimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ellerinizden öpüyorum, saygılarımla."

        Şehit Köktürk hakkında öğrencilere bilgi verilen ziyarette, hatıra fotoğrafı çektirildi.

        - "Mektubu yazarken şehidimizi unutmadığımızı göstermek istedim"

        Şehit babası Cihan Köktürk, gazetecilere, öğrencilerin ziyaretinden mutluluk duyduklarını, mektubun kendilerini duygulandırdığını söyledi.

        Öğrenci Feyzanur Doğan da mektubu yazarken aileleri üzmemeye gayret ettiğini belirterek, "Mektubu yazarken şehidimizi unutmadığımızı göstermek istedim. Öğretmenim bu görevi bana verdiğinde çok mutlu oldum. En güzel şekilde yazmaya çalıştım. Mektubumu Türk bayraklarıyla süsledim. Bugün de mektubumu verdim. Kendimi çok iyi hissediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
