Zonguldak'ta öğrenciler şehit ailelerine mektup yazdı

Zonguldak'ta öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla şehit ailelerine mektup yazdı.



Aile ve Sosyal Hizmetler ile İl Milli Eğitim müdürlüklerinin işbirliğiyle, şehitlerin hatıralarının yaşatılması ve toplumdaki tarih bilincinin diri tutulması amacıyla "Kahramanlara Mektup" etkinliği düzenlendi.



Kentte eğitim gören öğrencilerin yazdığı 380 mektuptan bazıları, şehit aileleri evlerinde ziyaret edilerek teslim edildi.



Van'ın Gürpınar ilçesinde 4 Eylül 1999'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Rıfat Köktürk'ün annesi Hayriye ile babası Cihan Köktürk ile bir araya gelen Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Eylül Mina Ekmekci ve Fener İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Feyzanur Doğan'ın ziyaretinde de duygusal anlar yaşandı.



Aileye çiçek takdim eden öğrencilerden Doğan'ın, Türk bayrağıyla süslediği ve vatan için evlatlarını feda eden şehit ailesine minnet duygularını dile getirdiği mektubunda, şu satırlar yer aldı:



"Cennet mekan şehidimizin kıymetli ailesi, vatanımız için en değerli varlığını feda eden kahraman evladın anne ve babası. Evladınızın cesareti ve kahramanlığı sayesinde vatanımızda özgürce yaşayabiliyoruz. Böyle büyük fedakarlığın karşılığını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bugün okullarımıza güven içinde gidebiliyorsak, sokaklarda özgürce gezebiliyorsak, bunu evladınız gibi kahramanlara borçluyuz. Evladınızın vatan sevgisini ve cesaretini hiçbir zaman unutmayacağız. Böyle büyük fedakarlığın karşılığını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Sizlere sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz şehidimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ellerinizden öpüyorum, saygılarımla."



Şehit Köktürk hakkında öğrencilere bilgi verilen ziyarette, hatıra fotoğrafı çektirildi.



- "Mektubu yazarken şehidimizi unutmadığımızı göstermek istedim"



Şehit babası Cihan Köktürk, gazetecilere, öğrencilerin ziyaretinden mutluluk duyduklarını, mektubun kendilerini duygulandırdığını söyledi.



Öğrenci Feyzanur Doğan da mektubu yazarken aileleri üzmemeye gayret ettiğini belirterek, "Mektubu yazarken şehidimizi unutmadığımızı göstermek istedim. Öğretmenim bu görevi bana verdiğinde çok mutlu oldum. En güzel şekilde yazmaya çalıştım. Mektubumu Türk bayraklarıyla süsledim. Bugün de mektubumu verdim. Kendimi çok iyi hissediyorum." diye konuştu.

