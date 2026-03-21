Zonguldak'ta kedinin yuttuğu vakumlu tutucu endoskopiyle çıkarıldı

Zonguldak'ta kedinin yuttuğu vakumlu tutucu endoskopiyle midesinden alındı. Kusma şikayetiyle veteriner hekime götürülen 5 yaşındaki kedinin çekilen tomografisinde midesinde eşyaları sabitlemek için kullanılan plastik vakumlu tutucu tespit edildi. Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan tarafından kedinin midesindeki aparat, endoskopi yardımıyla çıkarıldı. Aparatın mideye verdiği zarar nedeniyle kediye ilaç tedavisine başlandı. Alkan, gazetecilere, kedinin kusma şikayetiyle getirildiğini, yaklaşık 4 yıldır kustuğunu söyledi. Çekilen tomografide midenin alt kısmında vakumlu tutucu tespit ettiklerini belirten Alkan, "Ameliyatsız şekilde endoskopiyle girdik ve mideden çıkardık, tedaviye başladık. Kedi 4 yılın ardından ilk kez 2 gün arka arkaya kusmadı. Durumu gayet iyi." dedi.

