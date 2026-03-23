        Zonguldak'ta spor salonunda fenalaşıp ölen hemşirenin cenazesi defnedildi

        Zonguldak'ta spor salonunda fenalaşıp yaşamını yitiren hemşire Eda Kerim Tekin son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 23:12 Güncelleme:
        Zonguldak'ta spor salonunda fenalaşıp ölen hemşirenin cenazesi defnedildi

        Zonguldak'ta spor salonunda fenalaşıp yaşamını yitiren hemşire Eda Kerim Tekin son yolculuğuna uğurlandı.

        Spor salonunda dün antrenman yaptığı sırada fenalaşıp hayatını kaybeden Türk Kızılay Zonguldak Şubesinde görevli hemşire Eda Kerim Tekin'in cenazesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak Kozlu ilçesindeki Aziziye Camisi'ne getirildi.

        21 yıldır Türk Kızılayına hizmet eden Tekin için burada helallik alındı, dua edildi.

        Taziyeleri kabul eden Tekin'in doktor eşi Yasin Tekin'in ayakta güçlükle durduğu görüldü.

        İkindi vakti kılınan namazın ardından Tekin'in cenazesi, yaklaşık 10 ay önce hayatını kaybeden 19 yaşındaki serebral palsili oğlu Boran Tekin'in toprağa verildiği Aşağıçayır köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

        Törene Tekin'in ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, sivil toplum ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Türk Kızılay Zonguldak Şubesinde görevli hemşire Eda Kerim Tekin (47), Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir spor salonunda antrenman yaptığı sırada fenalaşmış, kaldırıldığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

