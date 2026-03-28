Zonguldak'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Zonguldak'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.



Zonguldak-Devrek kara yolu Beycuma yol ayrımında, S.E. (68) idaresindeki 34 AG 154 plakalı otomobil ile R.E. (25) yönetimindeki 06 AEL 654 plakalı kamyonet çarpıştı.





İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan S.E. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.







