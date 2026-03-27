Zonguldak'ta defne yaprağı topladığı sırada yüksekten düşen kadın yaralandı

Zonguldak'ta defne yaprağı topladığı sırada yaklaşık 150 metreden dere kenarına düşen kadın yaralandı.



Asma Mahallesi Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) bant altı mevkisine defne yaprağı toplamak için gelen F.A. yaklaşık 150 metreden dere kenarına düştü.



İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ve Zonguldak Belediyesi ekipleri, sedyeyle dereden geçirdikleri kadını sağlık görevlilerine teslim etti.



Vücudunda kırıklar ve açık yaralar olduğu belirlenen F.A, ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.



