        Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta öğretmen akademileri bahar dönemi açılış programı düzenlendi

        Giriş: 26.03.2026 - 19:24 Güncelleme:
        Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Öğretmen Akademileri Projesi"nin 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Açılış Programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Program, tanıtım filminin izlenmesinin ardından halk oyunları gösterisiyle devam etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitimin, bilginin aktarıldığı, akademik çalışmaların yapıldığı bir süreçten insanın kendini keşfettiği, geliştirdiği ve topluma değer kattığı, milli ve manevi değerlerin kazanıldığı beceri temelli bir yolculuğa dönüştüğünü söyledi.

        Bu yolculuğun en güçlü rehberlerinin ise öğretmenler olduğunu vurgulayan Keskin, "Bugünün dünyasında öğretmen olmak, öğrenen, sorgulayan, yenilenen ve ilham veren rol üstlenmeyi gerektirmektedir." dedi.

        Konuşmanın ardından Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, öğretmenlerle "Ulusal Müziğin Eğitimdeki Yeri" isimli müzikli söyleşi gerçekleştirdi, dinleti sundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

