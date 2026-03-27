        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'ta "yüksek sesle müzik dinleme" tartışmasında 1 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

        Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde "yüksek sesle müzik dinleme" tartışmasında 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına ilişkin tutuklanan sanık hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Zonguldak'ta "yüksek sesle müzik dinleme" tartışmasında 1 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

        Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde "yüksek sesle müzik dinleme" tartışmasında 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına ilişkin tutuklanan sanık hakim karşısına çıktı.

        Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Serdar S, olayda yaralanan Faruk B, sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı. Hayatını kaybeden Dilara Y'nin annesi ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Sanık Serdar S, savunmasında, olay gecesi evinin önüne park eden araçtan gelen yüksek ses nedeniyle uyandığını söyledi.

        Sürücü Faruk B. ile aralarında küfürleşme yaşandığını, maktul ile husumetlerinin bulunmadığını iddia eden Serdar S, olayda babasının da dışarıda olduğunu ve taraflar arasında tartışma yaşandığını belirtti.

        Serdar S, "Babamın da tartışmanın ortasında kaldığını gördüm. Faruk'un elini cebine attığını görünce korktum. Annemin evinden mutfaktan bıçak alıp çıktım. Önce aracın lastiğini kestim." dedi.

        Faruk B'nin kendisine vurmak istediğini öne süren Serdar S, "Korkutmak amacıyla bıçağı salladım. Bıçak, Faruk'un beline denk geldi diye hatırlıyorum. Amacım yaralamak ya da öldürmek değildi. Öyle olsaydı bıçağı kendi evimden alır inerdim. Bıçağı alt kattaki annemin evinden aldım." ifadelerini kullandı.

        Arbede sırasında arkasından birinin kendisine vurduğunu ve döndüğünde maktulün de kendisine doğru geldiğini iddia eden Serdar S, şöyle konuştu:

        "Faruk kaçınca sinirime hakim olamadığımdan sinirimi araçtan çıkardım, lastikleri patlattım. Çömelmiş durumdaydım, arkamdan vuruluyordu. Kalkamadım. Sert şekilde arkamı döndüğümde maktul bana doğru küfretti ve bana hamle yaptıktan sonra bir anda geri geri çekilmeye başladı. Maktule bıçak o esnada kazara gelmiş olabilir. Yaralandığını öğrenince sabit hattan sağlık ekiplerini aradım. Pişmanım."

        Serdar S, maktulün yaralandığını öğrendikten sonra yanına gitmediğini, öldürme kastının bulunmadığını, böyle bir niyeti olsa eylemine devam edebileceğini ancak bunu sürdürmediği yönünde savunma yaptı.

        Faruk B'ye yönelik eyleminin ise kendisini koruma ve uzaklaştırma amacı taşıdığını savunan Serdar S, beraatini talep etti.

        - "Katilin en ağır cezayı almasını istiyorum"

        Faruk B. de olay günü kız arkadaşı maktul Dilara Y. ile hastaneden döndüklerini, aracını sanığın evinin girişini engellemeyecek şekilde yolun sağına park ettiğini söyledi.

        Yolun bozuk olması nedeniyle kız arkadaşının evine kadar çıkamadığını anlatan Faruk B, önce maktulün araçtan indiğini, ardından kendisinin aracı park ettiğini, bu sırada sanığın kendisine aracın neden oraya park edildiğini sorduğunu, sonrasında karşılıklı küfürleşme yaşandığını anlattı.

        Faruk B, olay sırasında yüksek sesle müzik açarak kimseyi tahrik etmediğini, hastaneden geldiklerini ve ortamın buna uygun olmadığını, aracının lastiklerinin kesilmesi nedeniyle zarar gördüğünü belirterek, olaydan psikolojik olarak etkilendiğini ve bir süre çalışamadığını kaydetti.

        Maktulün annesi Yeliz Y. ise sanığın kızına yönelik "takıntısı" olduğunu iddia ederek, "Devletimize güveniyorum, katilin en ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

        Duruşmada tanık olarak dinlenilen mahalle sakinleri ile sanık yakınları, olay anında yaşanan arbedeyi anlatarak, maktulün yaralandığını ve vücudunda kan görmediklerini beyan etti.

        - Duruşmada olay gününe ait görüntü izlendi

        Öte yandan duruşmada, olaya ilişkin maktulün evinin girişinde bulunan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüler izletildi.

        Görüntüde, saat 03.38 sıralarında maktulün dış kapıdan giriş yaparak kapıyı tıkladığı, ardından tekrar kavganın yaşandığı alana yöneldiği ve bu esnada dışarıdan küfür içerikli bağırışların yükseldiği yer aldı.

        Görüntüde ayrıca tanık E.G'nin saat 03.45'te olay yerine geldiği, bir süre sonra ise sanığın babası B.S'nin "Bin arabaya git." şeklindeki ifadelerinin duyulduğu belirlendi.

        Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve dosyanın esas hakkında mütalaanın hazırlanması için taraflara tebliğini talep etti.

        Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için süre vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Gökçebey ilçesinde 28 Eylül 2025'te, Faruk B. (23) ve Dilara Y. (24) ile araç içerisinde yüksek sesle müzik dinledikleri sırada durumdan rahatsız olup kendilerine tepki gösteren Serdar S. (34) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Serdar S. evinden aldığı bıçakla iki kişiyi yaralamıştı.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan Dilara Y. kurtarılamamış, Faruk B. ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

