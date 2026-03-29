Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Haberleri

        Zonguldak'taki trafik kazasında ağır yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastanede öldü

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 22:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deli Hakkı köyü mevkisinde, dün işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Tuncay K. (42), kaldırıldığı kentteki özel bir hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Tuncay K'nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

        Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        - Olay

        Deli Hakkı köyü mevkisinde Ormanlı istikametinde seyreden Cengiz E. (40) idaresindeki 67 AFV 442 plakalı işçi servisi ile karşı yönden gelen Tuncay K. (42) yönetimindeki 67 AAG 568 plakalı otomobil çarpışmıştı.

        Kazada işçi servisindeki 8 kişi ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

