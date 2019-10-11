11 Ekim Dünya Obezite İle Mücadele Günü BEÜ’de “Ben de Varım” projesi gerçekleştirildi

11 Ekim Dünya Obezite ile Mücadele Günü kapsamında BEÜ Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kozlu ilçesi Kozlu Alparslan Ortaokulu Spor Kulübü birlikteliğinde sağlıklı beslenen ve sağlıklı büyüyen çocuklar için “Ben de Varım” projesi gerçekleştirildi.

Projeye ilişkin olarak Kozlu Kaymakamlığı’nda düzenlenen toplantıya Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, Üniversite Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu ve Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selda Sarıkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Gök, Şube Müdürleri, Kozlu Alparslan Ortaokulu Müdürü Yunus Kara, Spor Kulübü Öğretmeni ve Proje Yürütücüsü Hasan Yılmaz, okul öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Toplantıda, projede gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları, obezite ve riskli öğrencilerin sağlık sorunlarına yönelik taramalar, obezite tanı ve tedavisi, sağlıklı beslenme, hareketli yaşam için egzersiz, okulda voleybol, atletizm, curling, yüzme, doğa yürüyüşü gibi etkinlikleri içeren faaliyetlerle desteklenmesi gibi konular üzerine sunumlar yapıldı ve proje kapsamında kilo vermede başarılı olan bir öğrencinin konuyla ilgili mektubu da okundu.

Programda konuşan Prof. Dr. Bayraktaroğlu, 11 Ekim Dünya Obezite İle Mücadele Günü’nün önemine değinerek, çocukluk ve adölesan dönemindeki obezitenin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti. ‘Ben de Varım’ projesine destek verenlere ve tüm katılımcılara teşekkür eden Bayraktaroğlu, Obezite Merkezinin faaliyetlerinin yürütülmesinde desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya, Tıp Fakültesi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yöneticileri ile Merkez çalışanlarına şükranlarını iletti.

Program sonunda projenin hayata geçirilmesindeki desteklerinden dolayı Kaymakam Hüseyin Vergi tarafından Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu ve Prof. Dr. Selda Sarıkaya’ya teşekkür plaketi verildi.

ZONGULDAK 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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