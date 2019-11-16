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Karadeniz´in keşfedilmeyi bekleyen beldesi Gümeli´de sonbahar güzelliği

DHA

ZONGULDAK´ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi, uzun yürüyüşlerle ulaşabilen yaylaları, zengin bitki, hayvan çeşitliliği ve doğal güzelliğiyle etkileyen 2 bin 550 dekarlık tabiat anıtı ilan edilen ormanları, sonbaharda oluşturduğu renk cümbüşüyle doğa severlerin ilgisini çekiyor. Kentin bin 650 metre yüksekliğindeki en yüksek tepe Bacaklı ve eteğindeki Bölüklü Yaylası'nın sık çam ormanları arasındaki evleriyle gün geçtikte tanınmaya başlayan belde, Batı Karadeniz´in yeni yayla turizmi merkezi olma yolunda ilerliyor.
Zonguldak'ta Türkiye'nin 105. Tabiat Anıtı olarak tescillenen Gümeli Ormanları ve yaylalarında sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor. Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi, merkezinden araçlarla ya da sık ormanların arasından akan derelerin sesini dinleyerek uzun bir yürüyüş sonrası varabilecek yaylalar, çeşitli sporlara elverişli yamaçları, zengin bitki ve hayvan çeşitliliğinin yanı sıra her mevsim büründüğü farklı güzelliklerle ziyaretçileri büyülüyor. Çok
çeşitli orman altı bitki örtüsünün yanı sıra içindeki irili ufaklı göllerle keşfedilmeyi bekleyen Gümeli, yeşil ve sarının tonlarının birbirine karıştığı sonbaharda görsel bir şölen sunuyor. Gürgen, porsuk, köknar, karaçam ve meşe ağaçları, Anadolu kestanesi, çınar, defne, ısırgan, ökse otu, karayemiş, orman gülü gibi odunsu ve otsu bitki türlerinin yanı sıra geyik, karaca, ayı, yaban domuzu, kurt, tilki, tavşan, baykuş ve kartal gibi hayvan türlerinin yer aldığı ormanlar, sonbahar ve kış aylarında ayrı bir güzelliğe bürünüyor.
DÜNYANIN EN YAŞLI PORSUK AĞACI GÜMELİ'DE
Bölgede 2008 yılında, şu an 1990 ve 1167 yaşlarında olan 2 porsuk ağacı ile yaşları 300500 arasında değişen çok sayıda porsuk ağacı tespit edildi.  2016 yılında da Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada şu an 4 bin 115 yaşında olan dünyanın en yaşlı porsuk ağacı bulundu. Doğa bilimcilerin de ilgisini çeken Gümeli Ormanları'na Türkiye'nin her yerinden turlar düzenleniyor.

ZONGULDAK

16 Kasım 2019 Cumartesi

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