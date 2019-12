İş adamından belediye başkanına afiş tepkisi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan İnşaat Mühendisi Mustafa Özkan, imar affından yararlanarak yapı kayıt belgesi aldığı konuta numara ve su aboneliği vermediğini iddia ettiği Kdz. Ereğli Belediyesi’ni protesto etmek amacıyla afiş hazırladı. Ancak afişe daha açılmadan zabıta ekipleri tarafından el konuldu.

Kdz. Ereğli ilçesinde yaşayan İnşaat Mühendisi Mustafa Özkan, imar affı yasasından faydalanarak Kırmacı Mahallesi’nde ki konutuna Kdz. Ereğli Belediyesi’nden su aboneliği ve bina numarası almak için müracaat etti. Uzun süre su aboneliği ve kapı numarası alamayan Özkan, belediye başkanının kendisine muhalefet olduğunu ve kişisel sebepler nedeniyle işlemlerinin yapılmadığını iddia ederek bu sabah yol kenarına park etiği iş makinesine “Yasal haklarımın gereğini yapmayarak mağdur eden Kdz. Ereğli Belediyesi’ni göreve davet ediyorum” yazılı bir afiş hazırladı. Bu sabah saat 10.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşecek olan belediye meclis toplantısı öncesi Belediye Başkanı ve meclis üyelerini astığı afişle karşılamayı planlayan Özkan’a zabıta ekipleri engel oldu. İddiaya göre durumu öğrenen zabıta ekipleri iş makinesinin üzerine çıkarak henüz açılmamış afişi alarak el koydu. Yaşananları öğrenen İnşaat Mühendisi Mustafa Özkan Kdz. Ereğli AKM önüne gelerek afişi alan zabıta ekiplerine tepki gösterdi.



“Muhalefet ettiğim için benle uğraşıyor”

Yaşananlarla ilgili olarak açıklama yapan İnşaat Mühendisi Mustafa Özkan, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın CHP’den aday olduğundan ‘İntikam almaya gelmiyorum’ dediğini ancak muhalif olduğu için kendisi ile uğraşmaya başladığını söyledi. Başkan Posbıyık’ın kendisine muhalif olan iş adamlarına da benzer uygulamalar yaptığını belirten Özkan “Kırmacı Mahallesi Hasan Cenver caddesi üzerinde imar barışından faydalandığım ve yapı kayıt belgesi aldığım bir yer var. Bu yer hazineye ait, belediyeye tahsisli bir yer değil. Öyle olmasa bana yapı kayıt belgesi verilmezdi. Önceki belediye başkanı döneminde şikayet üzerine bakanlığa görüş soruldu ve yapı kayıt belgesinin geçerli olduğunu bildirdi. Halil Posbıyık göreve gelince benim o yerimi öğrendi ve bana su aboneliği ve bina numarası vermedi. Zonguldak Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yazı yazdılar ve gelen ekip inceleme yaptığında aykırı bir durum tespit edilemedi. 3. Kez 2016 yılında burasının belediye meclisi tarafından bisiklet yolu diye karar alındığını gerekçe gösterdiler. Ben kendilerine yargıya gittiğimde mağduriyetimin ortaya çıkacağını belirttim. Boşuna zamanı uzatıyorlar, beni dinlemediler. Tüm bunlara rağmen bana ne cevap veriyorlar, ne su aboneliği neden bina numarası veriyorlar” dedi.



“Açılmayan afişi izinsiz aldılar”

Yaşanan bu durumu anlatmak için basın açıklaması yapmak istediğini ancak Kaymakam İsmail Çorumluoğlu’nun talebine “Uygun değildir” diyerek yanıt verdiğini anlatan Özkan, daha önce AK Partili belediye için belediye binası önünde basın açıklaması yapmak istediğinde izin verilirken, şu an CHP’li belediye başkanı için basın açıklaması yapmasına neden izin verilmediğine bir anlam veremediğini ifade etti. Özkan konuşmasında “O dönem iktidarda AK Parti vardı, belediyede AK Partiliydi. Şimdi iktidar da yine AK Parti var belediye yönetiminde ise CHP var, ne değişti? Belediye gereğini yapmıyor, Kaymakam basın açıklaması yapmama izin vermiyor. Son olarak afişle kamuoyu ile paylaşmak istedim, varsa bir cezası onu da göze aldım. Ama rulo şeklinde sarılı, daha açılmamış, suç oluşmamış bir şeyin alınması suçtur. Belediye yasaları tanımamakta, kendisini yasaların üzerinde görmektedir. Pankartı açsaydım şikayetçi olurlardı. Ama benim iznim olmadan daha açılmamış bir pankartı benden izinsiz almaları suçtur. Bende zaten Cumhuriyet Savcılığına giderek pankartı alan zabıta memurları hakkında şikayette bulundum.”



“Bürokratlar belediyenin yandaşı olmuş”

Yaşananlara tepki gösteren Özkan sözlerini şu şekilde tamamladı “Yasal bütün yollara başvurmuşum ve sesimi duyuramamışım. Vatandaşın hakkını gasp eden bir belediyeye karşı sesimi daha nasıl başka duyurabilirim? Ben sesimi duyurmak için hukuki yolları, resmi kanalları denedim. Şu ana kadar bir gelişme olmadığı için yine mağduriyetim devam ettiği için kamuoyuna bu konuyu paylaşmak için bunu yapmayı düşündüm ama geldiğimiz noktada kayıtlarda da gözüktüğü gibi belediyenin yine krallık düzeni sonuç bu. Sadece belediye değil ki, bürokratlar da belediyenin yandaşı olmuş. Yarın başka bir şey yapmaya kalkarsam nasıl engelleyecekler? Burasının muz cumhuriyeti olmadığını, yasaların her şeyin üzerinde ve devletin her zaman 18 yaşında olduğunu göstermek için ben sesimi duyurmak istedim.”

