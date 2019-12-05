Zonguldak İŞKUR İl Müdürlüğü'nde hedeflere ilişkin değerlendirme toplantısı

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu 2019 yılı hedef gerçekleştirmeleri, 2020 yılı hedef önerileri , İşgücü Piyasası Araştırmaları (İPA) ve sonuçları dikkate alınarak hedeflere ilişkin değerlendirme yapıldı.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu başkanlığında İl Müdür Yardımcısı Hakkı Alkan, Şube Müdürü Özgür Tanrıverdi, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, Ticaret ve Sanayi Odası TOBB Danışmanı Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi İ.İ.B.F. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Sadık Kılıç, BAKKA Uzmanı Mustafa Ayhan İnanır ve Zonguldak Esnaf ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Rukiye Kır’ın katılımıyla hedef ve İPA değerlendirme toplantısı yapıldı.

ZONGULDAK 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:24

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