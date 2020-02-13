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ultrArslan taraftar grubundan kök hücre kampanyasına destek

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Sakarya'da Lösemi tedavisi gören Tolga Eray için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına ultrArslan taraftar gurubu da destek verdi. Kampanyada 2 günde 156 ünite kan ve 131 adet kök hücre bağışı gerçekleşti.

ultrArslan taraftar grubundan kök hücre kampanyasına destek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Sakarya’da Lösemi tedavisi gören Tolga Eray için başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına ultrArslan taraftar gurubu da destek verdi. Kampanyada 2 günde 156 ünite kan ve 131 adet kök hücre bağışı gerçekleşti.
Karasu Belediyesi’nde çalışan ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde lösemi tedavisi gören Tolga Eray’ın ihtiyacı olan iliğin bulunması için, Sakarya genelinde başlatılan kök hücre bağışı seferberliği çevre şehirlere de yayıldı. Son olarak Kdz. Ereğli’de, Atatürk Anıtı önünde Türk Kızılay’ı tarafından stant kuruldu. Salı günü başlayan ve bugün sona eren kampanyada 156 ünite kan, 131 adet kök hücre bağışında bulunuldu.
Aynı zamanda Galatasaray taraftarı olan Tolga Eray için Kdz. Ereğli ilçesindeki ultrArslan taraftar grubu da destek verdi. Tolga Eray’a Kdz. Ereğli ilçesinden selam gönderip şifa dileyen ultrArslan taraftar grubu üyeleri “Kalplerimiz Tolga Eray için atıyor. Kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşarak tekrar aramıza döneceğine inanıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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