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Zonguldak’ta Batı Karadeniz’in turizm sektörü ele alındı Turizmci Muhammet Cüntay: “2023 turizm ...

İHA

Zonguldak’ta ve bölgede turizm sektöründe yaşanan değişimler ve gelişmeler hakkında panel düzelendi. Turizmci Muhammet Cüntay, “2023 hedef 7075 milyon bunların tutabilmesi için şu anda potansiyeli tam olarak kullanmadığımız bölgeleri biraz daha aktif kullanma zorunluluğu ortaya çıkıyor” dedi.
BAKKA toplantı salonunda düzenlenen panele Zonguldak Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, Nevzat Taştan, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Gökhan Çüteli, Emniyet Müdürü Metin Turanlı, BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, ZTSO Başkanı Metin Demir ve davetliler katıldı.
Panelin modaletörlüğünü BEÜ Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nalan Albuz yaptı. Panelde, Turizmci L' Collection Hotel Kurucu Ortağı Muhammet Cüntay, Park Inn By ve Radisson Airport Hotel Satış Pazarlama Müdürü Sema Tosyalı, Karnak Travel Satış Pazarlama Direktörü, Easy Travel Kurucu Ortağı Adnan Uzan, Aqua Travel Group Türkiye Bölge Müdürü Birhan Kocamarlı ile sektör temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldığı panelde Zonguldak bölgesi ve Batı Karadeniz Bölgesinin turizm potansiyeli hakkında bilgiler verildi.

“Trabzon Doğu Karadeniz’de bizi 50’den 58’e götürebilecek lokasyon ya da unsur değil”
Panelde söz alan Turizmci L' Collection Hotel Kurucu Ortağı Muhammet Cüntay, turizm noktasında 2023 turizm hedefi için potansiyeli olan bölgeleri aktif etmek gerektiğini ifade ederek, “Turizm noktasında 2020 yılında bir hedefimiz var. 2023 hedefleri 2030 yılındaki hedef bazı rakamlar konuşuyoruz. Geçtiğimiz yıl ülke olarak 50 milyonu aşkın bir turizm hedefimiz vardı bu tuttu. Bu seneki 2020 hedefimiz 58 milyon turistin gelmesi gerektiğini konuşuyoruz tutar mı evet tutabilir. 50 milyonun 58 milyon çıkarılması var. Biraz daha spesifik örnekler vermek gerekirse İstanbul sayı ile alakalı doyum noktasına ulaşmak üzere artar mı sayı evet artar güney bölgelerine bakıyoruz sezonluktan kurtarılmıyor dolayısıyla oradaki sayıda oradaki sayıda 50’den 58’e götürecek sayı değil. Yine bolca turist getirdiğimiz bölge Kapadokya’ya bakıyoruz zaten yılın 10 ayı buradaki bütün tesisler dolu dolayasıyla burada kalan 2 ayda da biz 50’den 58’e gidemeyeceğiz. Doğu Karadeniz’de ise yoğunlaşma belli sezonlarda ve oradaki sayılarda belli oteller yüksek doluluk yaşanıyor. Trabzon’da harala gürel otel yapıyorlar benim kendi şirket yatırımlarından biri de otel yatırım danışmanlığı yapıyorum. Otel yapılıyor yatıracak yeri bulalım ama Ayder’e, Uzungöl’e çıkartamayacağız yol kapalı. 20 dakikalık yolu 1 buçuk saatte götüremiyorsunuz. Dolayısıyla Trabzon’da Doğu Karadeniz’de bizi 50’den 58 ‘e götürebilecek lokasyon ya da unsur değil” şeklinde konuştu.

“Zonguldak’taki potansiyel yadsınamayacak kadar büyük”
Ülke olarak 2023 hedeflerini 705 milyon olduğunu ifade eden Turizmci L' Collection Hotel Kurucu Ortağı Muhammet Cüntay, “Ülkeye gelen turist sayısını 50 milyondan 58 milyona getirmek için ya da 2023 hedef 7075 milyon bunların tutabilmesi için şu anda potansiyeli tam olarak kullanmadığımız bölgeleri biraz daha aktif kullanma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Birinci sırada Batı Karadeniz buraya bu olabilir mi ben bunu Zonguldaklı duygusallığıyla söylemiyorum. Ben bunu Zonguldak’ı bilen bir turizmci olarak söylüyorum. Bu şehirdeki potansiyel yadsınamayacak kadar büyük. Yan Doğu Karadeniz’in çektiği turist sayısı ortada orada verilen hizmette ortada buradan hiçbir fazlası yok. Gelelim Zonguldak tarafına Zonguldak’ın turizme turizminde Zonguldak’a ihtiyacı var. Zonguldak’ın çok net bir şekilde reçeteye ihtiyacı var bunu kimse inkar edemez ekonomik bir daralma söz konusu şehrin istihdama ve ekonomik döngüye ihtiyacı var. Bu şehrin reçetesinde büyük harflerle söylüyorum reçete yazıyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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