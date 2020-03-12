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Sarıkaya’dan pulmoner rehabilitasyon eğitimi

İHA

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Gard İl Kurulu birlikteliğinde planlanan 915 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara ve öğrencilere eğitim verildi.

Sarıkaya’dan pulmoner rehabilitasyon eğitimi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Gard İl Kurulu birlikteliğinde planlanan 915 Mart Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara ve öğrencilere eğitim verildi.
Zonguldak Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen eğitime konuşmacı olarak katılan Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Selda Sarıkaya konuşmasında şöyle dedi.
“ Pulmoner Rehabilitasyon, solunum sisteminde görülen hastalıklar nedeniyle kısa süreli veya kalıcı solunum sıkıntısı olan hastaların nefes darlığını azaltmak, fiziksel kapasitesini artırmak ve sonuç olarak genel iyilik halini geliştirmek amacıyla uygulanan kapsamlı, multidisipliner tedavi yaklaşımları bütünüdür. Yeterli tıbbi tedaviye rağmen nefes darlığı çeken, egzersiz toleransı azalmış veya günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma gözlenen kronik solunum hastalığı olan olgularda pulmoner rehabilitasyon ihtiyacı vardır. Kronik akciğer hastalıkları içinde en sık görülen hastalık olan KOAH’ta (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) pulmoner rehabilitasyonun faydalı etkileri birçok bilimsel araştırma ile ortaya konmuştur. Bu araştırmalarda, hastaların hastanede yatış süresi ve sayısının, acile başvurma ihtiyacının azaldığı, depresyon ve anksiyetenin gerilediği ve yaşam sürelerinin uzadığı belirlenmiştir. Pulmoner rehabilitasyon çok yönlü bir tedavidir. Bu programın içinde hastanın bilgilendirilmesi ve eğitimi, sigara bıraktırma, beslenme önerileri ve desteği, psikososyal destek, ilaç ve oksijen tedavisinin düzenlenmesi, solunum egzersizleri, solunum yollarında biriken sekresyonların atılması ve çeşitli egzersiz uygulamaları bulunmaktadır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde kardiyopulmoner rehabilitasyon ihtiyacı olan hastalara hizmet vermek üzere ünitemiz bulunmaktadır. Mart 2018’de hasta almaya başladığımız ünitemizden hem yatan hem de ayaktan hastalar yararlanabilmektedir. Diğer bölümlerden yönlendirilen ve kliniğimize başvuran hastalar 48 hafta süreyle haftada 35 gün tedaviye alınmaktadır. Bu ünitede sadece akciğer hastalıkları değil kardiyak hastalıklar, nörolojik hastalıklar ve birçok kasiskelet sistemi hastalığı nedeniyle fizik performansı azalmış hasta tedavi edilebilmektedir. Üniteden daha fazla sayıda hastanın yararlanabilmesi için geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Mart 2020 itibariyle ünitemize hasta ve sağlıklı bireylerde egzersiz kapasitesinin değerlendirmesinin yapılabildiği KPET (Kardiyopulmoner egzersiz test) cihazı dahil edilmiştir. Bu cihazla egzersiz düzeyleri belirlenenen kişiler, 3 adet bisiklet ergometre, 1 adet kol ergometre, 1 adet koşu bandı kullanılarak egzersiz programına alınmaktadır. Pulmoner rehabilitasyon farkındalığının hem hasta hem de sağlık çalışanları yönünden artırılması çok önemlidir. Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğünün pulmoner rehabilitasyon haftası nedeniyle düzenledikleri bu etkinliğin farkındalığı artırmak ve ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizdeki kardiyopulmoner rehabilitasyon ünitesine başvuruların sağlanması açısından çok faydalı olacağını düşünmekteyim”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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