Devrek'te hurdacıların kavgası: 1 ölü

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, hurdacı Volkan Y., sokakta tartıştığı, kendisi gibi hurda toplayan Ahmet Cantekin'i (50) tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, gece yarısı Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Her ikisi de hurdacı olan Volkan Y. ile Ahmet Cantekin arasında henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Volkan Y. yanında taşıdığı tabancayla Ahmet Cantekin'e ateş etti.

Ağır yaralanan Cantekin, ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Cantekin, kurtarılamadı. Volkay Y. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-03-28 12:46:19



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