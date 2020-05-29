Zonguldak'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Zonguldak aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Zonguldak kent merkezinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken şiddetli yağış nedeniyle caddede su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar su ise bina altlarında bulunan saçak altlarında durarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
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