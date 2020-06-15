Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Kestane Gal Arısı ile mücadele çalışmaları yerinde incelendi

Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan ve beraberindekiler Zonguldak ili Kilimli ilçesi ve Bartın ili Kızılkum köyü Kestane ağaçlarında zarar verdiği tespit edilen bölgelerde incelemelerde bulundu. Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ormanlarında geçmiş yıllarda tespiti bulunmamakla birlikte bu yıl Zonguldak ili Kilimli ilçesi ve Bartın ili Kızılkum köyü Kestane ağaçlarında zararlının varlığı 20 Mayıs 2020 tarihinde tespit edildi. Takiben tüm bölge ormanları taranarak raporlar düzenlendi. Zararlının görüldüğü yerlerde ideal yöntem olan biyolojik mücadele için ön hazırlıklar başlatılsa da bu yöntemle teknik olarak kısa vadede sonuç alınamayacağından mekanik mücadele de yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda başlatılan Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğü Göldağı Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasında bulunan Göbü Köyünde Kestane Gal arısı (Dryocosmus kuriphilus) ile yapılan mekanik mücadele çalışmaları mahallinde izlendi.

Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Orman Koruma Şube Müdürü Ersan Kabakcı, Zonguldak Orman İşletme Müdürü Kemal Esat Topuz ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri zararlının gal oluşumu yaptığı dalları keserek ormandan uzaklaştırmaya çalışan işçilerin yaptığı çalışmaları yerinde inceledi.

Orman Bölge Müdürü, Zekeriya Beyazlı kestane ağaçlarında verimi düşüren bu zararlıya karşı şu anda yayılımı kontrol altına alabilmek amacıyla mekanik mücadele çalışmalarına başlandığını, gelecek dönemlerde biyolojik mücadele etmek için Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Gökçebey Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarında Kestane Gal arısı (Dryocosmus kuriphilus) nın doğal düşmanı olan Torymus sinensis’in üretim çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Gal arısı zararlısının Kilimli civarı ormanlarda yaygınlaştığını bilen ve konuya duyarlılık gösteren Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan mücadele çalışmalarında bizlere katılarak zararlı ve mücadele yöntemleri hakkında bilgiler aldı. Takiben duyduğu memnuniyeti dile getirerek köylülerimizle işbirliği halinde çalışmaların yürütülebileceğini, bu zararlı ile mücadelenin bu sayede daha rahat yapılabileceğini ifade ettiler.

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