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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Posbıyık, Alemdar Müze Gemisi’ne madalya istedi

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kurtuluş Savaşı'nda önemli görevler üstlenen Alemdar Gemisi'ne İstiklal Madalyası verilmesi için AK Parti ve CHP Zonguldak Milletvekillerine çağrıda bulundu, meclise önerge vermelerini istedi.

Posbıyık, Alemdar Müze Gemisi’ne madalya istedi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kurtuluş Savaşı'nda önemli görevler üstlenen Alemdar Gemisi'ne İstiklal Madalyası verilmesi için AK Parti ve CHP Zonguldak Milletvekillerine çağrıda bulundu, meclise önerge vermelerini istedi.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Temmuz ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda Zonguldak Milletvekillerine çağrıda bulundu, “Alemdar’a İstiklal Madalyası istiyoruz. 5 milletvekilimizden TBMM’ye önerge vermelerini halkım adına talep ediyorum” dedi.
Başkan Posbıyık, İstiklal Savaşı döneminde destanlar yazan Alemdar Gemisi’nin tüm Zonguldak’ın değeri olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Zaman zaman partiler arasında eleştiriler oluyor, milletvekilleri arasında eleştiriler oluyor, bizler milletvekillerimizi tenkit ediyoruz, onlar bizi tenkit ediyor. Hepsinin de amacı Zonguldak’ımıza hizmet Hepimiz siyasi yerlerdeyiz, eleştiriler olacaktır. Ama ne olursa olsun, milletvekillerimiz de başkanlarımız da ilçe başkanlarımız da hepsi bizim kardeşlerimiz, canlarımız. Zonguldak ve ilçelerine canlarıyla, kanlarıyla güç vermeye çalışıyorlar. Biz öyle bakıyoruz. Buradan AK Parti ve CHP Milletvekillerine bir seslenişte bulunmak istiyorum. Geçtiğimiz gün açıkladık, müzeler dalında Alemdar Gemisi ödül aldı. Bu çok sevindirici bir olay, tam da 100’üncü yılımıza rastladı. İlk deniz savaşında büyük yararlılıklar gösteren Alemdar Gemisi İlk deniz savaşı Alemdar ve Fransızlar arasında olmuş. Aynı zamanda ilk şehit bu savaşta Recep Kahya ile verilmiş. Daha sonra bizim mürettebatın Fransız askerleri esir alması neticesinde Mustafa Kemal’e, ulusal hükümete müracaatta bulunuyor Fransızlar ve askerlerinin bırakılmasını istiyorlar. Cumhuriyetin kuruluşunda Mustafa Kemal ilk anlaşmayı Ereğli’deki olayda Alemdar Gemisi için imzalıyor. Ama ne yazık ki Zonguldak’ın bir değeri olan, Devrek’in, Çaycuma’nın, Gökçebey’in de bir değeri olan Alemdar Gemisi’ne istiklal Madalyasını hala alamadık. Bu konuda uğraşan çok değerli arkadaşlarımız oldu. AK Parti, CHP, MHP’den çok uğraşan oldu ama başaramadık. Bu siyasi bir konu değil, bu tarihi bir konu. Sizlerin huzurunuzda, milletvekilleri Sayın Polat Türkmen, Sayın Ahmet Çolakoğlu, Sayın Hamdi Uçar, Sayın Ünal Demirtaş ve Sayın Deniz Yavuzyılmaz’a meclis üyelerim, çalışma arkadaşlarım ve Ereğli halkı adına çağrıda bulunuyorum. Lütfen siyaseti bir tarafa itip Ereğli davasında bir araya gelip destanlar yazan Alemdar Gemisi’ne İstiklal Madalyası almak için beşli bir önergeyi meclise sunalım. Bizden de ne emrederseniz onu yapalım, Ankara’ya gelin derseniz Ankara’ya gelelim. Daha evvel 50 bin imza toplandı. Lütfen sizlerden bu tarihi vakayı bir İstiklal Madalyası ile onurlandırmanızı istiyoruz. Bu onur 5 milletvekilimize ait olsun. Biz arkadan desteklerimizi verelim, sizleri alkışlayalım. Ereğli haklı da alkışlasın. 5 Zonguldak milletvekilinden aslanlar gibi bir araya gelip Meclis’e önerge vermelerini halkım adına rica ediyorum. Bu talebimizi geri çevirmeyeceklerine gönülden inanıyoruz.”
Başkan Posbıyık’ın bu çağrısından sonra meclis gündemindeki konular görüşülerek karara bağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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