Kaymakam Altay, sürücülere ikramda bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Altay, sürücülere ikramda bulundu

İHA

Devrek Kaymakamı Ümit Altay emniyet noktasına görev yapan polis ve kontrol noktasında sürücülere kolonya ve şeker ikramında bulundu.

Kaymakam Altay, sürücülere ikramda bulundu

Devrek Kaymakamı Ümit Altay emniyet noktasına görev yapan polis ve kontrol noktasında sürücülere kolonya ve şeker ikramında bulundu.
Devrek Kaymakamı Ümit Alta, emniyet noktasına görev yapan polis ve kontrol noktasında durdurulan sürücü ile yolculara kolonya ve şeker ikramında bulunarak bayramlarını tebrik etti. Uzunçay Mevkiinde gerçekleştirilen denetimlerde polislerin, sürücülerin ve araçlarda bulunan yolcuların bayramını tebrik eden Altay,Covit19 nedeniyle de vatandaşlara maske, mesafe ile dezenfekatasyon konuları ile ilgili broşür takdiminde bulunarak hayırlı yolculuklar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Su borusu patladı, trafik kitlendi
YEREL HABERLER Su borusu patladı, trafik kitlendi
Çaycuma'da protokol bayramlaştı
YEREL HABERLER Çaycuma'da protokol bayramlaştı
Zonguldak’ta iki araç çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta iki araç çarpıştı: 4 yaralı
Ücretsiz kıyma çektirmek için kuyrukta beklediler
YEREL HABERLER Ücretsiz kıyma çektirmek için kuyrukta beklediler
Ücretsiz olunca metrelerce kuyruk oluştu Ücretsiz kıyma çektirmek için kuyrukta beklediler
YEREL HABERLER Ücretsiz olunca metrelerce kuyruk oluştu Ücretsiz ...
Zonguldak'ta 45 yıllık hayal gerçek oluyor; Mithatpaşa Tünelleri'nde sona gelindi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 45 yıllık hayal gerçek oluyor; ...
Siber vatan Blokzinciri eğitimi tamamlandı
YEREL HABERLER Siber vatan Blokzinciri eğitimi tamamlandı
Pandemi kurallarına uygun bayramlaşma Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz: “Son bir haftada vaka sayımızda artış var”
YEREL HABERLER Pandemi kurallarına uygun bayramlaşma Zonguldak ...
Kurban Bayramı’nda soluğu denizde aldılar
YEREL HABERLER Kurban Bayramı’nda soluğu denizde aldılar
Zonguldak'ta mezbahanelerde yoğunluk ı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta mezbahanelerde yoğunluk ı
Zonguldak'ta bayram sabahı silahlar konuştu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta bayram sabahı silahlar konuştu
Zonguldak'ta koronavirüs tedbirli bayram namazı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta koronavirüs tedbirli bayram namazı
Kask takmayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, yoldan geçen doktor müdahale etti
YEREL HABERLER Kask takmayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, ...
Ablasından 10 gün sonra o da yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Ablasından 10 gün sonra o da yaşam savaşını kaybetti
Katil zanlısı baba ve oğul her yerde aranıyor
YEREL HABERLER Katil zanlısı baba ve oğul her yerde aranıyor
ZBEÜ dünya sıralamalarında yükselmeye devam ediyor
YEREL HABERLER ZBEÜ dünya sıralamalarında yükselmeye devam ediyor
Zonguldak'ta mezarlıklara tedbirli ziyaret
YEREL HABERLER Zonguldak'ta mezarlıklara tedbirli ziyaret
Eski cezaevi "kütüphane müze" olacak
YEREL HABERLER Eski cezaevi "kütüphane müze" olacak
Devrek’te Kurban Bayramı öncesi durgunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Devrek’te Kurban Bayramı öncesi durgunluk yaşanıyor
Devrek’te polis maskesiz dolaşanlara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Devrek’te polis maskesiz dolaşanlara göz açtırmıyor
Zonguldak'ta, toplu ziyaretlerin yasaklandığı mezarlıklarda sakinlik hakim
YEREL HABERLER Zonguldak'ta, toplu ziyaretlerin yasaklandığı ...
Kdz. Ereğli’de bin 300 aileye kavurma ikram edildi
YEREL HABERLER Kdz. Ereğli’de bin 300 aileye kavurma ikram edildi
Zonguldaklı iş adamı ilk milli ve yerli boru profil makinesi üretti
YEREL HABERLER Zonguldaklı iş adamı ilk milli ve yerli boru profil ...
Kontrolden çıkan otomobil önce direğe ardından ağaçlara çarparak durabildi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil önce direğe ardından ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X