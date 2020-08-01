Su borusu patladı, trafik kitlendi

Zonguldak Terakki Mahallesinde patlayan su borusu nedeniyle trafik kitlendi.
Zonguldak Terakki Mahallesi Vatan Caddesinde öğle saatlerinde patlayan su borusu trafiği kısa süreli kilitledi. Kısa sürede müdahale eden Zonguldak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri patlayan su borusunu onarırken trafik yeniden açıldı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.