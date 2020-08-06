Korona virüs denetimleri başladı Esnaflara sosyal mesafe uyarısı

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, "Sağlık için hepimiz için" sloganı ile gerçekleştirilen (Covid 19) tedbirleri kapsamında valilerin yönetimi ve koordinasyonunda korona virüs denetimleri Zonguldak'ta başladı. Vali yardımcısı ve beraberindekiler esnafları tek tek gezerek uyardı.

Zonguldak Valisi yardımcısı Nevzat Taşdan yönetim ve koordinasyonunda denetimler sabah saatlerinde başladı. Denetimlere, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı yardımcısı Jandarma Yarbay Musa Menteşe, Belediye Başkan vekili Sinan Toprak katıldı.

Genelge kapsamında, ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi gibi yerleri denetleyen ekip esnaflara uyarılarda bulundu.

Zonguldak Valisi yardımcısı Nevzat Taşdan, İçişleri Bakanlığı bugün tüm il ve ilçelerde Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları emniyet müdürleri, jandarma komutanları, sağlık müdürleri, tarım il müdürleri başta olmak üzere herkes sahada tabi normal ekiplerimiz mesai saatlerinde denetimlerini sıklıkla sürdürüyor. Bugünden sonra denetim daha sık bir şekilde devam edecek. Tüm Türkiye de olduğu gibi Zonguldak’ta da son zamanlarda vakalar artmaya başladı. Kurban Bayramı’nı geride bıraktık inşallah korktuğumuz başımıza gelmez. Bu hafta son durumu göreceğiz. Bize düşen, vatandaşlarımıza düşen bu konuda çok dikkatli olmak maske, el hijyeni ve sosyal mesafe çok önemli gelen talimatlar doğrultusunda bundan sonra sıklıkla denetlenecek. Şimdi uyarıyoruz. Bundan sonra cezai işlemler uygulanacak. Sağlığımız için dikkatli olmak zorundayız. Vakalarımıza bakıyoruz başka illerden vatandaşlarımız annesini babasını ve akrabalarını ziyarete geliyor. Maalesef hasta olup gidiyor. Bu tür vakalarda var. Dediğim gibi herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Denetimlerimiz bugünden itibaren sıklıkla devam edecek” şeklinde konuştu.



Çay ocağı sahibine uyarı

Zonguldak Valisi yardımcısı Nevzat Taşdan ve beraberindekiler denetimler sırasında çay ocağı esnafını uyardı. Sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunan ekip masa ve sandalyelerinde mesafe kurallarına uygun olması gerektiği konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

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