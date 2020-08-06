Çaycuma'da zabıta ekipleri denetim yaptı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerde bulundu.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskleri yönetme, sosyal izolasyonu temin etme, fiziki mesafeyi koruma ve virüsün yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilçe merkezinde denetimlerde bulundu. Berber, kuaför ve güzellik salonları, lokanta, restoran, kafe ve çay bahçelerinde yapılan denetimlere Zabıta Müdürü Mürsel Çoban’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Kaya Gün' de katıldı. Zabıta Müdürlüğü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaptığı denetimlerde rehberlik ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.