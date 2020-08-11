3 aydır kayıp köpeğiyle kavuşma anı duygulandırdı

Gürkay GÜNDOĞAN/ DEVREK (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde yaşayan Mahmut Baycan'ın, 3 ay önce kaybolan köpeğiyle kavuşma anı görenleri duygulandırdı.
Devrek'te yaşayan Mahmut Baycan'ın, evinin önünde beslediği köpeği 3 ay önce kayboldu. O günden bu yana her gün köpeğini arayan Baycan, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde yürüyüş yaparken köpeğini gördü. Baycan ile köpeğinin kavuşma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Mahmut Baycan, kaybolan köpeğinin kendisini çok özlediğini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Devrek Gürkay GÜNDOĞAN
2020-08-11 13:52:08
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