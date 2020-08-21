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Serada çelikle fidan üretimi

İHA

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Gökçebey Orman Fidanlık Müdürlüğünde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Serada çelikle fidan üretimi

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Gökçebey Orman Fidanlık Müdürlüğünde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Fidanlıkta park ve bahçelerden kesilen taflan, şimşir , alev ağacı, leylandi, porsuk, zakkum, gül çelikleri perlitli leğenlerde köklendirmeye alınıyor. Köklenen çelikler ise torflu toprak karışımı bulunan tüplere alınıyor. Gökçebey Orman Fidanlık Müdürü Şenol Çakmaklı’ dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı çalışan emektar personele kolaylıklar diledi.

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