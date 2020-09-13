Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü

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Yeliz ALAGÖZ/ ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde aşırı hız nedeniyle yol kenarında ağaca çarpan otomobil, ikiye ayrıldı.

Kaza, gece saatlerinde Helvacılar köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün aşırı hız yaptığı iddia edilen plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki ağaca çarptı. İkiye bölünen otomobilin sürücüsü A.İ. ise kazadan yaralı kurtuldu. A.İ., ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin arından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Çaycuma Yeliz ALAGÖZ

2020-09-13 15:09:39



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