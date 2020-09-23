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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Posbıyık: “Zonguldak’tan bize yardım gelmiyor”

İHA

Posbıyık: “Zonguldak’tan bize yardım gelmiyor”

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Topçalı Mahallesi’ni ziyaretinde Zonguldak’tan Ereğli’ye yatırım ve yardımın gelmediğini söyledi.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Göktepe ve Hamzafakılı Mahallesi’nden sonra Topçalı Mahallesi’ni ziyaret etti.
Mahalle Muhtarı Hasan Aksoy ve mahalle sakinleri Başkan Posbıyık’ı çiçeklerle karşılayarak yaptığı hizmetler için teşekkür ettiler. Muhtar Aksoy, çevre yolunun tamamlanmasıyla mahallenin büyük bir sorundan kurtulduğunu belirterek, “Tırların mahallemizin içinden geçmesi en büyük sorunumuzdu. Bu sorunu çevre yolumuzu yaparak çözdünüz. Ayrıca Veliler Mezarlığımız da yapıldı. Sizlerden Allah razı olsun. Mahalle halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Sevdamız Ereğli sevdası”
Mahalle halkının gösterdiği sıcak karşılamaya teşekkür eden Başkan Posbıyık, mahallelerin hizmetlerini bir bir gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi.
Topçalı’da ilçe gündemine ilişkin de önemli mesajlar veren Başkan Posbıyık, şu açıklamayı yaptı:
"Bu sıcak karşılamanızdan çok mutlu oldum. Bütün meselemiz yaptığımız işlerden sonra bir Allah razı olsun denmesi. Ekiplerimle birlikte sevdamız Ereğli sevdası. Muhtarlarımızla, azalarımızla bölgemize hizmet etmek, arkamızda hoş bir seda bırakmak. Başka hiçbir beklentimiz yok. Topçalı’da çok büyük sıkıntılar vardı. Vatandaşlar tırlar geçerken deprem olmuş gibi evlerinde sallanıyorlardı. En iyi bilenlerden biriyim. Büyük mücadele verdim. Bariyerler koydum, zabıtaları buraya getirdim. Ceza yazdık ama netice alamadık. Bu yüzden bir çok resmi daireyle de kötü oldum. Ona rağmen istediğimiz neticeyi alamadık. Bir kilometrelik çevre yolumuz vardı. Bunun belli bir bölümüne kadar bizden evvel istimlak edilmişti. 200 bin liralık bölümü bitirilmemişti. Süratle istimlağı bitirdik. Asfaltını da döktük ve yolu açtık. İnanın sizler kadar mutluyum. Çünkü evlerinizde artık rahat uyuyacaksınız. Bu çevre yolundan yararlanmak suretiyle mahalle halkı rahatlamış olacak. Göktepe’den Hamzafakılı’ya 2 kilometre bağlantı yolu yaptık. Bu Topçalı’ya da bağlanmak demek. Mahallelerimizde her şey bitti mi. Hayır, yapacak çok işimiz var. Ama bu koronavirüs davası inanın memleketimizi, vatandaşlarımızı çok etkiledi. Her gün açım, işsizim diye gelen insanlardan vicdanımız sızlıyor, ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Vatandaş ne kadar zor durumdaysa, belediyeler de zor durumda. Çünkü İller Bankası’ndan paylarımız az gelmeye başladı, tahakkuk yapmakta zorlanıyoruz. Emlak, çöp vergisini ödeyemiyor vatandaşımız. Eskiden ödemediğinde sular kesilirdi, şimdi pandemiden dolayı vatandaşımızın suyunu kesmiyoruz. Önce insan sağlığı diyoruz. Gelirlerimizde düşüklük olmasına rağmen inanın bölgemizde en sağlam Ereğli Belediyesi. Maaşını öder, ikramiyesini zamanında öder. Yatırımlarına hızla devam ediyor. Devamlı bir hareket halindeyiz.”

“Bürokrasiyi ortadan kaldırdık”
Göreve geldikten sonra hizmetlerin mahallelere daha hızlı ulaşması için bürokrasiyi ortadan kaldırdığını belirten Posbıyık, bu yüzden işlerin daha hızlı ilerlediğini ifade etti. Posbıyık, “Bürokrasiyi tamamen ortadan kaldırdık. İşler çabuk yürüsün diye, muhtarlar her konuyu gelip de ‘Başkanım şuraya şu lazım, 2 metre beton dökelim mi’ gibi demelerine gerek yok, bunları kaldırdım. Direk olarak başkan yardımcılarına, müdürlerine geliyorlar. O işleri bana sorulmadan yapılır. Daha evvelki dönemde olduğu gibi, ‘O ona söyleyecek, beyaz masaya gidecek, dilekçe yazılacak, o müdüre gelecek, o başkan yardımcısına gelecek, o başkana gelecek’ 2 ay geçti aradan. Bürokrasi dediğiniz olay bu işte. Bunu kaldırdım. Ekibime güveniyorum. Parasal yönden çözülemeyecek bir şey olursa bana gelin, diğer durumda yapılması gerekenleri yapın talimatı verdim. Bu yüzden hızlı gidiyoruz” dedi.

"Bize yardım falan gelmiyor"
Kdz. Ereğli’de yerel yönetimlere siyasetin sokulmamasını isteyen Posbıyık, Zonguldak’tan Ereğli’ye yardım ve yatırımların gelmediğini söyledi. Posbıyık konuşmasında şunları kaydetti:
“Sizlerden tek bir ricam var. Ereğli bizim. Ereğli eşdeğerlerine göre ileri ama bana göre yine geri kaldı. Neden geri. Sözlerimi iyi dinleyin lütfen. Yerel yönetimlere siyaseti sokmayın. Hangi partiden olursanız olun, inandığınız partiye oy verin ama yerel yönetimlere siyaseti sokmayın. Partiden evvel lütfen Ereğli’yi sevin, Ereğli sevdalısı olun. Bu memlekete hizmet etmek için siyasetçilerin de, halkın da el ele vermesi lazım. Birlik olması lazım. Çocuklarımız burada çalışamıyorlar. Erdemir buradan işçi almıyor, dışarıdan getiriyor. Bizim uşaklar İstanbul’da mahalleler kurdular. Hep sizin, bizim kabahatimiz. Bana kavgacı diyorlar. Ben yumruk atmasını bilmem, silah kullanmasını da bilmem ama ben Ereğli halkının haklarını savunuyorum. Korkmadan, çekinmeden ilgilisine karşı belli bir üslup içerisinde bu memleketin, çocukların menfaati için karşı dururum. Artık bölgemize sahip çıkalım. Zonguldak’tan bize yardım falan gelmiyor. Zonguldak, Çaycuma, Devrek bana kızıyorlar ama ben açık açık söylüyorum. Devletten gelen paraların hepsi o bölgelere gidiyor. Ereğli’de Demir Çelik Fabrikaları var diye buraya göndermiyorlar. Bu zinciri hep beraber kırmamız lazım. Onun için hepimiz birlik beraberlik içerisinde olmalıyız. Göreve geldikten sonra Kaymakamımız, TSO, AK Parti İlçe Başkanı hep birlikte iyi bir hava yakaladık. Kaymakamımız Ereğli için elinden gelen mücadeleyi veriyor. Ereğli’nin geleceği için bu havayı sürdürmeliyiz. Birlik beraberlik içerisinde, Ereğli sevdasında buluşmalıyız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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