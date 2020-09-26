TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 2 - Niğde Anadolu FK: 1

Misli.com TFF 2. Lig'de Beyaz Grup'un 2. haftasında Devrek Şehir Stadı'nda Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü ağırlayan Zonguldak Kömürspor, rakibini 21 yendi.
Stat: Devrek İlçe
Hakemler: Burak Olcar xx, Vedat Hoşnam xx, Azad İlhan xx
Zonguldak Kömürspor: Taha Cengiz xx, Serbay xx, İlker x (Berkan dk. 90+2 ?), Hakan xx, Ali Fırat xx, Aykut x (Oktay dk. 90+2 ?), Batuhan x (Furkan dk. 64 x), Emre xx, Telat x (Yılmaz dk. 46 x), Ahmet Hakan xx, Sinan xx (Tezcan dk. 76 x)
Niğde Anadolu FK: Enes xx, Aykut xx, Altar Han x (Mustafa dk. 55 x), Metehan xx, Atalay Yıldırım xx, Tolgahan x (Rıza dk. 90+5 ?), Yasin xx, Mustafa Emirhan xx, Şahan x (Berk dk. 79 ?), Atalay Gürel xx (Fatih dk. 46 x), Recep xx
Goller: Sinan (dk. 1) Emre (dk. 35) (Zonguldak Kömürspor), Atalay(dk. 40) (Niğde Anadolu FK)
Sarı Kartlar: Batuhan, Hakan, Yılmaz, Sinan, Emre (Zonguldak Kömürspor)
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