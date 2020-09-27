Emniyet göz açtırmıyor Uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü il merkezinde şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen B.S. (34), M.B. (45), H.A. (29), H.K. (29) isimli 4 şahıs narkotimlerce yakalandı. Yapılan aramalarda 2 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.B. (45), H.A.(29), H.K. (29) isimli 3 şahıs gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 0127 Eylül tarihleri arasında il genelinde yapılan “Bahar Temizliği” operasyonlarında 31 şüpheli yakalandı. Operasyonda 380 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde, 65 adet uyuşturucu veya uyarıcı hap, 18 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

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