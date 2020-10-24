Diva-Sen’den Başkan Bozkurt’a ziyaret

Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (DivaSen) Devrek Şubesi Başkanı Sedat İslamoğlu, Başkan Yardımcısı Menderes Onur, Başkan Yardımcısı Hakan Ergin ve Muhasip Üye Hasan Ali Efecan’dan oluşan grup Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’u makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan sendikanın genel kurulu sonrasında belirlenen başkan ve yeni yönetim üyeleri hakkında Başkan Çetin Bozkurt’a bilgi veren DivaSen Başkanı Sedat İslamoğlu, belediye başkanına çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Bozkurt da, Başkan İslamoğlu ve yeni yönetim kurulu üyelerini kutlayarak, “Allah görevinizde muvaffak eylesin. İlçemiz ve dinimiz adına güzel hizmetler yapıyorsunuz, her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Ben de sizlerin, halkımızın hizmetkârıyım. Ben, sivil toplum örgütlerini çok önemseyen biriyim. Bu nedenle sizlerin de başarılı olmasını diliyorum. Bu nazik ziyaretiniz nedeniyle sizlere teşekkür ediyorum. Belediye olarak yapmamız gereken ne varsa sizler için yapmaya hazırız” diye konuştu.

DivaSen Başkanı İslamoğlu da, Başkan Bozkurt’a güler yüzü ve gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

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