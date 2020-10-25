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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sınava girecek aday dakikalarla yarıştı

İHA

Sınava girecek aday dakikalarla yarıştı

Zonguldak'ta KPSS Önlisans Sınavı başlarken, bir aday koşarak geldiği okulda dakikalar kala içeriye girdi.
ÖSYM tarafından KPSS Önlisans Sınavı bugün gerçekleştirildi. 130 dakika ter dökecek olan adaylar için sınav saat 10.15 itibarıyla başladı. Sabah erken saatlerden itibaren sınava girecekleri binalara gelen adaylar, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle maske, mesafe ve hijyen kuralları hatırlatılarak içeriye alındı. Adaylar kimlik ve sınava giriş belgeleriyle birlikte önce ön kontrolden geçti, ardından sınava girdikleri bina girişinde dezenfektan ve maske temin ederek içeriye alındı.
Saat 10.00'a yaklaştığında ise adaylar zamanla yarıştı. Adayların sınav saatini dışarıda beklemesi zaman zaman bina önünde yoğunluk oluşturdu. Sık sık sosyal mesafe kuralları hatırlatılan adaylar, yapılan üst aramasının ardından sınava girecekleri sınıflara yönlendirildi. Bir aday ise kapının kapatılmasına dakikalar kala geldi. Çevredekilerin koşması yönündeki telkinleriyle koşmaya başlayan aday, hızlıca içeriye girerek sınava alındı. Saat 10.00'u gösterdiğinde ise son hatırlatmalar yapılarak kapılar kapatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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