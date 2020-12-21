5 kişilik aile sobadan etkilendi

Zonguldak'ta 5 kişilik aile sobadan çıkan gazdan etkilendi. Olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı aile ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Çınartepe Mahallesi Mesut Sokak üzerinde meydana geldi. 5 kişilik ailesi sobadan çıkan gazdan etkilendi. Komşularının olayı fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Baba Serkan Ç., eşi Gülçin ve 3 çocuğuna olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunuldu.

Ambulansa alınan anne baba ve çocukları ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve BEÜ Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Olayı haber alır almaz geldiğini söyleyen Hasan Alican, "Çocuklar sobadan zehirlendi galiba. Doğal gaz aldılar ama henüz bağlatmadılar. Çocuklar genelde erkenden çıkar bakkaldan ekmek almaya gelirdi. Üç çocuğu var. Durumları şu anda iyi, ambulansta oksijen veriyorlar" diye konuştu.

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