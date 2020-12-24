Faruk Deniz Özel Kalem’e asaleten atandı

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Faruk Deniz oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirdiği Faruk Deniz’in atamasını onayladı. Bakanlık Yerel Yönetimler Müdürlüğü’nün onay yazısı Kdz. Ereğli Belediyesi’ne ulaştı. Deniz, bir süredir vekaleten yürütülen Özel Kalem Müdürlüğü görevine resmi olarak başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.