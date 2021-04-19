Zonguldak sis altında kaldı

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ta dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle kent merkezi adeta sis altında kaldı. Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının 11 dereceyi seyrettiği kentte sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlar sis sürprizi ile karşılaştı. Yer yer 5 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkisini sürdüren yoğun sis, sabahın erken saatleriyle birlikte kent merkezini etkisi altında bıraktı.

Yoğun sis nedeniyle kara ulaşımı kontrollü seyretti. Denizde de görüş mesafesi düştü. Limanı kullanan yük gemileri görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle kontrollü seyretti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.