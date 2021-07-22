Zonguldak’ta bayram trafiği havadan denetlendi

Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak’ta bayram trafiği jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla helikopterle havadan denetlendi.

Bayram yoğunluğu sebebiyle karadan ve havadan denetimler sürdürülüyor. İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde belirlenen güzergahlarda sürücüleri denetliyor.

Denetimler havadan da destekleniyor. Skorsky tipi helikopter kent merkezinden havalanarak Filyos, Saltukova beldelerinin yanı sıra Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Kdz. Ereğli ilçeleri ve bu ilçelere bağlı beldelerdeki karada belirlenen noktalarda gerçekleştirilen denetimler havadan da takip edildi. Yaklaşık iki saat süren denetimlerde bayram boyunca olası kazaların önüne geçilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.