Zonguldak’ta bayram trafiği havadan denetlendi

Zonguldak’ta bayram trafiği jandarma ve polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla helikopterle havadan denetlendi.
Bayram yoğunluğu sebebiyle karadan ve havadan denetimler sürdürülüyor. İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde belirlenen güzergahlarda sürücüleri denetliyor.
Denetimler havadan da destekleniyor. Skorsky tipi helikopter kent merkezinden havalanarak Filyos, Saltukova beldelerinin yanı sıra Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Kdz. Ereğli ilçeleri ve bu ilçelere bağlı beldelerdeki karada belirlenen noktalarda gerçekleştirilen denetimler havadan da takip edildi. Yaklaşık iki saat süren denetimlerde bayram boyunca olası kazaların önüne geçilmesi bekleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.