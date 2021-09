Çocuklar Oyuncak Evi’nde hem öğreniyor hem eğleniyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından hizmete giren Oyuncak Evi, her hafta sonu başka bir atölye çalışmasıyla çocuklara kapılarını açıyor. Farklı yaş grubundan çocuklar ve gençler, Ağustos ayı atölyelerinde torna kullandılar, camı, tahtayı, bambuyu işleyerek şekil verdiler, boyadılar. Atölyeler arasında drama, dans ve müzik de yer alıyor.

Oyuncak Evi’nin atölye çalışmaları büyük ilgi görüyor. Her yaş grubundan çocuklar ve gençler, Ağustos ayı atölyelerinde torna kullanarak ve kile elleriyle şekil vererek seramik yaptılar, cam boncuk ürettiler, tahtaya şekil verip boyayıp, oyuncağa, bambuyu sepete dönüştürdüler. Küçükler tahtadan oyuncak montajı yaptı. Küçük yaş grubunun bir başka atölye çalışmasında dans ve drama da yer alırken, Eylül ayı atölye çalışmaları da bir taraftan devam ediyor.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, çocuklardan ve velilerden çok olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, Oyuncak Evi’nin atölye çalışmalarının yeni konularla devam edeceğini vurguladı. Posbıyık şunları söyledi:

“Bu konuda pek çok sürprizimiz var. Çocuklarımızın kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hem öğreniyor hem eğleniyor, hem de sosyal becerilerini geliştiriyorlar. Eğitim kurumlarıyla bu konuda işbirliği yapıyoruz. Her zaman ‘önce çocuklar’, diyoruz.”

Kdz. Ereğli Belediyesi Oyuncak Evi, her Cumartesi günü farklı konularda atölye çalışmalarını uzmanların, sanatçıların ve öğretmenlerin eşliğinde hayata geçiriyor. Atölye programları ve yaş grupları önceden açıklanarak velilerin başvuruları alınıyor. Talebin yüksek olması nedeniyle bazı atölye çalışmaları tekrarlanıyor. Okullar ve öğretmenlerle ayrıca ortak programlar hazırlanıyor. Pandemi nedeniyle katılım en fazla 10 kişiyle sınırlanıyor. Çocuklar bu programlardan ücretsiz olarak yararlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.