Meme Kanseri farkındalık etkinliği düzenlendi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi tarafından Koordine edilen Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı nedeniyle bir dizi etkinlikler düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer İnan Güven, Uzman Sevil Çelik, Merkez Toplum Sağlığı Başkanı Uzm.Dr. Emrah Doğan etkinlik kapsamında KETEM’İ ziyaret ettiler. Kilimli İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından Kanser taramaları yapılmak üzere KETEM’E getirilen Karadon Aile Sağlık Merkezine bağlı hastalarına kendi kendine memem muayenesi ve düzenli taramanın önemi hakkında KETEM personelleri tarafın eğitim verildi.

Ekim ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ayı kapsamında bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner ise, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen 0131 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayında meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla her yıl etkinlikler düzenlenmektedir.

Meme kanseri ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türüdür. Ülkemizde meme kanseri her 4 kadın kanserinden birisi olmayı sürdürmektedir. Bir yıl içinde ülkemizde yaklaşık 19.000 kadına meme kanseri teşhisi konulmaktadır. Geçmişte ileri evrede teşhis edilen meme kanseri, günümüzde Bakanlığımızca yürütülen tarama programlarının etkisi ile erken teşhis edilebilmekte ve erken tanı oranlarımızda artış sağlanabilmektedir.

Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin hem tedavileri daha başarılı olmakta hem de yaşam kalitesi önemli ölçüde artmaktadır. Bu sebeple, yürütülen toplum tabanlı taramalar yolu ile kadınlarımızın olası bir kanser gelişimi durumunda kanser gelişim sürecini erken evrede, henüz klinik bulgular ortaya çıkmadan tespit etmek ve kadınlarda meme kanserine bağlı ölüm hızını düşürmek mümkün olabilmektedir. İlimizde Merkez KETEM ve Ereğli Sağlıklı Hayat Merkezimizde bulunan dijital mamografi cihazlarımızla taramalar yapılmakta olup, ilçelerimizden hastaların ulaşımı ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Çekilen mamografilerin okumaları Bakanlığımızın Ulusal Tarama Mamografi Raporlama Merkezi tarafından uzman hekimlerce yapılmaktadır. Mamografi sonuçları 1 ila 7 gün içerisinde sistemlerimize düşerek pozitif hastalarımızın teşhis merkezlerine sevki yapılmaktadır.

Tarama hizmetini ilimiz genelinde daha yaygın hale getirebilmek amacıyla Çaycuma ilçemize de KETEM kurulması planlanmakta olup, 2022 yılı içerisinde faaliyete geçmesi için gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Tüm vatandaşlarımızı kanser taramalarını yaptırmak üzere Aile Sağlığı Merkezlerimiz, İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz, Merkez KETEM ve Ereğli Sağlıklı Hayat Merkezimize davet eder, sağlıklı günler dileriz “

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