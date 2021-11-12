Dayanışma ve kaynaşma toplantısında bir araya geldiler

Devrek TeçSen tarafından düzenlenen dayanışma toplantısında üyeler bir araya geldi.
Zonguldak’ın Devrek İlçesinde EğitimÖğretim ve Bilim İş Kolunda Faaliyet gösteren Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Devrek İlçe Başkanlığı üyeleri dayanışma toplantısında bir araya geldiler. Düzenlenen toplantıda davetlilere hitap eden Devrek İlçe Başkanı Ramazan Kuroğlu,“ Eğitimin kökü Milli Eğitim Bakanlığı, gövdesi öğretmenlerimiz, kolları eğitim çalışanları, meyveleri de çocuklarımızdır. Bu organlardan biri sekteye uğradığı zaman, eğitim aksayacak, gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızın eğitimini olumsuz etkileyecektir. Sorunların çözümü için siyasete karışmamış kamu çalışanlarının özlük ve mali haklarını özveriyle savunacak sendikal örgütlenmeler çatısı altında buluşturmalıyız” diye konuştu
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.