Ormanlık alanda başı kesilmiş halde bulanan emekli madenci son yolculuğuna uğurlandı

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Zonguldak'ta ormanlık alanda başı kesilmiş halde bulunana 71 yaşındaki emekli madenci son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi Perşembe beldesine bağlı Dursunlar köyünde ikamet eden 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in cansız bedeni dağ yolunda bulunmuş başının bıçakla kesilerek olay yerinden taşındığı ortaya çıktı. Gece boyu nöbet tutan komandolarla birlikte sabah saatlerinde arama çalışmaları genişletildi. Devam eden arama çalışmalarında yaşlı adamın kesik başı, olay mahallinin yaklaşık 300 metre uzağında toprağa gömülü halde bulundu. Olayı geliştiren Cumhuriyet Başsavcılığı çalışmalarını sürdürürken emekli madencinin cesedi otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından emekli madencinin cenazesi helallik için evinin önüne götürüldü. Alınan helalliğin ardından 71 yaşındaki Mustafa Keleş’in cenazesi köy mezarlığı girişinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defin edildi.

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