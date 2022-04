Bu oyunda yenilen korona virüse yakalanıyor Diploma çalışması için yaptıkları bilgisayar oyununa Zonguldak simgelerini de eklediler

Zonguldak'ta iki üniversite öğrencisi mezuniyet projesi olarak hazırladıkları hayatta kalma oyununa Zonguldak'ın simgelerini de ekledi. Lavuar Alanı, Madenci Anıtı'nın yerleştirildiği oyunda korona virüse yakalanan kişilerle sosyal mesafe kuralları aşılırsa can barı düşüyor ve oyuncu "Korona oldunuz. Daha dikkatli olunuz" uyarısıyla yenilgiye uğruyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Aminenur Gökmen ve Refika Kaya; Dr. Öğretim Üyesi Erkan Çetiner danışmanlığında yaptıkları mezuniyet projesi için bir bilgisayar oyunu hazırladı. Yaklaşık iki aylık süreçte tamamlanan oyunun daha özgün olmasını isteyen iki arkadaş, oyunu yerelleştirerek Zonguldak'ın simgelerini de ekledi. Kömür yıkama tesisleri, madenci anıtı, Uzun Mehmet Anıtı, TTK iskelesi gibi endüstriyel miraslarının yanı sıra 4 bin 118 yıllık porsuk ağacını da oyuna dahil eden üniversiteliler, bahse konu simgelerle ilgili dijital ortamda grafik bulamayınca simgeleri de kendileri çizdi.

Oyun karakterinin verilen görevleri yerine getirirken bir yanda da hayatta kalma mücadelesi verdiğini anlatan iki arkadaş, korona virüse yakalanan kişilerle sosyal mesafeyi koruyarak mücadelenin sürdüğünü aktardı. Oyunu üreten öğrenciler, korona virüsü de dahil ettikleri oyunda en karakterin hastalıklı kişilere aşı atarak maske takmasını sağlandığını anlattılar. Oyuncunun bunu yapmaması halinde mesafe aşılırsa can barının düştüğünü ve böylelikle "Korona oldunuz. Daha dikkatli olunuz" uyarısıyla karşılaşıldığını aktaran öğrenciler böylelikle oyuncunun da yenilgiye uğrayarak oyunun sonlandığını anlattılar.



"Zonguldak'ın simgelerini oyuna dahil ettik"

Zonguldak BEÜ Üniversitesi öğrencisi Aminenur Gökmen oyun hakkında bilgi vererek, "Oyunumuz bizim mezuniyet projemiz. Başlangıçta basit bir hayatta kalma tarzında oyun yapmayı tasarlıyorduk. Sonra dedik ki bir sürü oyun var. Neden bu oyun diğerlerinden farklı olmasın. Biz bunu daha özgün hale getirmek adına daha yerelleştirme kararı aldık. Oyunu yerelleştirerek Zonguldak'ın simgelerini oyuna dahil ettik. Bunları oyun içerisinde görev haline getirdik. Böylece oyunu daha oynanır şekilde kıldık. Her oyunda olduğu gibi bu oyunda da karşı koyulan bir şeyin olması gerekti. Onu da gündemden olması adına koronalı maske takmayan insanlar olarak yaptık. Onlara karşı koyarak da aşı fırlatarak maskeli hale getirdik. Oyun süreci böyle ilerledi. Oyun toplamda iki aya yakın sürdü. Sonunda hedefimize ulaştık" dedi.

Zonguldak'ın simgelerini anlatan Gökmen, "Mesela oyunda 4 bin 118 yıllık porsuk ağacı var. Zonguldak simgesi olarak lavuar alanı var. Deniz Feneri ve TTK liman kapısını da ekledik" diye konuştu.

Gökmen, oyunu daha profesyonel hale getirebilmeleri halinde birçok platformda paylaşmayı düşündüklerini ifade etti. Oyunu arkadaşlarına da oynattıklarında büyük beğeni aldığını ifade eden Aminenur Gökmen, "Hoşlarına gitti gayet. Fikir vermemizi de istediler. Oyun programlama bizim seçtiğimiz bir alan. O yüzden bu oyun dışında yeni projelerde bulunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Oyunun hazırlanma aşamasında Aminenur Gökmen ile birlikte çalışan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Refika Kaya "Bitirme projesi olarak yaptığımız bir oyun. Bu oyunu yaparken zorlandığımız tek kısım oyunda yapılan grafikler. Zonguldak'ın yerel simgelerini kendimiz yaptık. Bu grafikleri kendi çizimlerimizle yaptık. Oyunu yapmamızdaki amaçlardan biri de daha yerel olsun diye Zonguldak'ı da temsil etmek. Biz de oyun yapabiliyoruz" ifadelerine yer verdi.

