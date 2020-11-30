Zonguldak'ta tekel bayisinde içki ve sigara içenlere para cezası

AA

Alınan bilgiye göre, Ereğli Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Süleymanbeyler köyünde yaptıkları denetimlerde M.A'nın işlettiği tekel bayisinde bulunan kişilerin alkol ve tütün mamulleri tükettiğini tespit etti.

Ekiplerce, M.A'ya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 180, alkol sunumu yaptığı için 7 bin 140 lira ve kapalı alanda sigara içilmesine izin verdiği için 2 bin 104 lira idari para cezası kesildi.

İş yerinde sigara içen N.C. (20) ve K.M'ye (19) ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 900'er lira ve kapalı alanda tütün mamulleri tükettikleri için 187'şer lira idari para cezası verildi.

Ekiplerce, 3 kişiye toplam 14 bin 598 lira idari yaptırım uygulandı.