        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak’ta patpatın devrilmesi sonucu | Son dakika haberleri

        Zonguldak’ta patpatın devrilmesi sonucu

        Zonguldak'ta patpatın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Ağır yaralanan sürücü Mustafa Kurtal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eşi Raziye Kurtal'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Patpat kazası eşleri ayırdı
        Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde "patpat" olarak adlandırılan tarım aracı devrildi. Kazada aracı kullanan Mustafa Kurtal (76) öldü, yanında bulunan eşi Raziye Kurtal (74) yaralandı.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        DHA'daki habere göre kaza; akşam saatlerinde Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Kurtal’ın kullandığı halk dilinde "patpat" olarak bilinen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        EKİPLERE HABER VERİLDİ

        Kazada ağır yaralanan Mustafa Kurtal ve eşi Raziye Kurtal için sağlık ekiplerine haber verildi.

        HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

        Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine götürdü.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Buradaki müdahalelere rağmen Mustafa Kurtal hayatını kaybetti.

        HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

        Eşi Raziye Kurtal’ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

