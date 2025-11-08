Silah kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Giriş: 08.11.2025 - 01:02 Güncelleme: 08.11.2025 - 01:02
Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 16 kişiyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından 10 kişi serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Ö.Ç., K.G. ve R.H. tutuklanırken, Y.S., C.C. ve A.İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fotoğraf: DHA
