Zorla araca bindirilirken kurtardılar! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, geçtiğimiz hafta pazar akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

DHA'nın haberine göre kavgaya karışan bir kişi, karşı taraftakiler tarafından zorla araca bindirilerek olay yerinden götürülmek istendi. Zorla araca bindirilen kişinin arkadaşları ve mahalle sakinleri aracın hareket etmesini engelledi.

Daha sonra araca zorla bindirilen kişi araçtan indirildi ve sürücü olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.