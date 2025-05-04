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        Haberler Bilgi Yaşam Zorunlu askerlik hangi ülkelerde hala geçerliliğini koruyor? Asya'dan Amerika'ya ülkelerin askerlik politikası!

        Zorunlu askerlik hangi ülkelerde hala geçerliliğini koruyor? Asya'dan Amerika'ya ülkelerin askerlik politikası!

        Askerlik, birçok ülkede vatandaşlık görevi olarak görülmeye devam ediyor. Bazı ülkeler erkekleri, bazıları ise hem erkekleri hem kadınları bu zorunluluğa tabi tutarken, hizmet süresi ve koşulları büyük farklılıklar gösteriyor. İşte günümüzde askerlik hizmetinin hâlâ zorunlu olduğu ülkeler ve uygulama detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 07:30 Güncelleme: 04.05.2025 - 07:30
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        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
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        Dünyada birçok ülke, güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu askerlik uygulamasına devam ediyor. Coğrafi konum, tarihsel tecrübeler ve siyasi politikalar, bu uygulamanın şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Peki hangi ülkelerde askerlik hâlâ zorunlu ve sistem nasıl işliyor?

        ASYA VE ORTA DOĞU’DA ZORUNLU ASKERLİK

        Asya kıtasında birçok ülke erkek vatandaşlarını genç yaşlarda askerlik hizmetine çağırıyor. Örneğin:

        Türkiye: 20 yaşını dolduran erkek vatandaşlar 6 ila 12 ay arasında askerlik yapıyor. Ayrıca bedelli askerlik seçeneğiyle kısa süreli hizmet imkânı bulunuyor.

        İran: 18 yaşındaki erkekler için 18 ila 24 ay süren hizmet zorunlu. Siyasi gerekçelerle askerlik, genç erkekler için ertelenemeyen bir görev olarak kabul ediliyor.

        İsrail: Erkekler 32, kadınlar 24 ay süreyle askere alınıyor. Subaylık ve özel görevler için süre uzayabiliyor.

        Güney Kore: 18-28 yaş arasındaki erkekler için 21 ila 24 ay süren zorunlu askerlik bulunuyor. Askerlik süresi, görev yapılan kuvvet komutanlığına göre değişiyor.

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        AFRİKA’DA ASKERLİK SİSTEMİ

        Afrika ülkelerinde zorunlu askerlik uygulaması, çoğu zaman savaşlar ve iç çatışmalar nedeniyle şekillenmiş durumda. Örneğin:

        Mısır: 18-30 yaş arası erkekler için askerlik 18 ila 36 ay sürüyor. Sonrasında ise 9 yıl boyunca yedek asker olarak görev devam ediyor.

        Cezayir ve Angola gibi ülkelerde de 12 ila 24 ay süren zorunlu hizmet uygulaması hâlen devam ediyor.

        AVRUPA’DA ZORUNLU ASKERLİĞİ SÜRDÜREN ÜLKELER

        Avrupa'da profesyonel orduların artmasına rağmen bazı ülkelerde zorunlu askerlik devam ediyor:

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        Yunanistan, Litvanya, Avusturya, Finlandiya, Norveç ve Estonya askerlik hizmetini zorunlu kılan Avrupa ülkelerinden sadece bazıları.

        Avusturya'da erkek vatandaşlar için 6 ay askerlik veya 9 ay sivil hizmet zorunlu.

        Norveç’te ise hem kadınlar hem erkekler için 12 aylık askerlik hizmeti uygulanıyor; fakat birçok kişi muaf tutulabiliyor.

        AMERİKA KITASI VE LATİN ÜLKELERİNDE DURUM

        Amerika kıtası genel olarak profesyonel ordulara yönelmiş durumda, ancak bazı Latin Amerika ülkelerinde sembolik de olsa zorunlu hizmet sürüyor:

        Brezilya ve Meksika'da genç erkekler kura sistemiyle askere çağırılıyor.

        Küba, Venezuela ve Bolivya gibi ülkelerde ise askerlik yükümlülüğü geniş yaş aralığını kapsıyor. Bazı ülkelerde hizmete katılmayanlar çeşitli vatandaşlık haklarından mahrum bırakılabiliyor.

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