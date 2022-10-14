"1999 öncesi işe girmiş olanların yaş sorunu yüzünden emeklilikte karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Bu tek tip bir düzenleme. Bazı televizyonlarda uzman diye elinde kalemle hesaplamalar yapıyorlar, bu rakamlar onlar açısından maalesef doğru değil. Ellerinde veriler yok. Bütün çalışanların yaşı, günü ve prim sayısı gibi tüm veriler elimizde. O gerçek veriler üzerinde çalışıyoruz. Aralık ayında bunu Meclise intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık ve Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu konuda bilgi verdik."

Bilgin, EYT düzenlemesinin ayrıntılarını, gerekli hesaplamaların ardından kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi. Bilgin daha önce yaptığı açıklamalarda da düzenlemenin ocak ayında yasalaşmasını öngördüklerini belirtti.

Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 öncesinde başlamış milyonlarca çalışan, aralık ayında TBMM’ye sunulacak düzenlemeyi heyecanla bekliyor. Ancak, kamu kurumlarında ve belediyelerde yıllarca taşerona bağlı çalıştıktan sonra 2018 yılında çıkartılan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda daimi kadroya alınan yaklaşık 1 milyon işçi, EYT düzenlemesini korkarak bekliyor.